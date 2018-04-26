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ФСБ предотвратила теракты в регионах РФ
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ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
C 21 по 24 апреля Федеральная служба безопасности нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов, сообщает ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ в период с 21 по 24 апреля 2018 года проведен ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур", — говорится в сообщении.
Так, в частности, 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), присягнувшего главарю МТО "ИГ"* и планировавшего совершение резонансного теракта с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, отметили ФСБ.
Как сообщили в ведомстве, объектами террористического акта должны были стать здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.
"Для реализации своих целей он (сторонник ИГИЛ*) приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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