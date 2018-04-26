В Венесуэле от взрыва пострадали пять человек

Не менее пяти человек пострадали при взрыве на юго-западе Венесуэлы

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По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на юго-западе Венесуэлы , сообщает информационный портал Universal. Взрыв произошел вечером в среду в центре города Сан-Антонио-дель-Тачира, расположенном на границе с Колумбией . Как пишет СМИ, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавших, среди которых есть десятилетний мальчик, доставили в одну из больниц города Кукута на северо-востоке Колумбии. Они были госпитализированы. По данным портала Noticias Venezuela, взрыв произошел перед зданием, где находится местная администрация и муниципальный совет.