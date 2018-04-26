Красотки сцепились на глазах прохожих

Две северные красавицы устроили разборку прямо на улице. Девушки сцепились возле питейного заведения с говорящим названием «Бодливая коза». Как обычно, всё началось с перепалки, которая быстро перетекла в драку. В ходе сражения обе дамы упали на землю, но это их не остановило — они продолжили борьбу. Разнять их пытались прохожие, но успеха это не принесло. Ролик с участием дебоширок снял один из водителей, проезжавший по дороге мимо. По его словам, автолюбители, которые также следовали мимо и наблюдали битву, не остались равнодушны к шоу: они сигналили и снимали видео.