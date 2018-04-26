СМИ: в США упал самолет времен Второй мировой войны, погибли два человека

При крушении частного самолета времен Второй мировой войны на авиабазе ВМС США Кингсвилл в Техасе погибли два человека, сообщает газета Caller Times со ссылкой на официального представителя авиабазы Кевина Кларка.

По словам Кларка, инцидент произошел в 12.30 в среду (20.30 мск). Практически сразу же после взлета самолет T-6 Texan потерпел крушение и загорелся. Пилот и один пассажир погибли. Авиационные власти США выясняют причины крушения.