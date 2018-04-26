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В США упал самолет времен Второй мировой войны
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СМИ: в США упал самолет времен Второй мировой войны, погибли два человека 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
При крушении частного самолета времен Второй мировой войны на авиабазе ВМС США Кингсвилл в Техасе погибли два человека, сообщает газета Caller Times со ссылкой на официального представителя авиабазы Кевина Кларка.
По словам Кларка, инцидент произошел в 12.30 в среду (20.30 мск). Практически сразу же после взлета самолет T-6 Texan потерпел крушение и загорелся. Пилот и один пассажир погибли. Авиационные власти США выясняют причины крушения.
Как сообщается на сайте компании Boeing, легкий учебный самолет T-6 Texan применялся для обучения летчиков-истребителей в армии США и Великобритании, а также в других воздушных силах стран Британского Содружества во время Второй мировой войны и в послевоенное время. Texan был создан на базе самолета ВС-1, который изначально производился для ВВС США. Серийное производство T-6 Texan началось в 1937 году. Всего было построено 15 495 самолетов T-6 различных модификаций.
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