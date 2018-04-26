В Минводах внепланово приземлился самолет

Летевший из Москвы самолёт внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира

Самолёт, выполнявший рейс Москва Владикавказ , совершил внеплановую посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за закурившего пассажира. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что самолёт, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские», — приводит сообщение Интерфакс.

Командир воздушного судна заявил, что один из пассажиров во время полёта закурил в туалете.

Житель Владикавказа был доставлен в дежурную часть аэропорта, в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Ранее следовавший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия пассажира.