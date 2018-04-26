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В перинатальный центре на Сахалине обрушился потолок
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В новом перинатальный центре на Сахалине обрушился подвесной потолок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Подвесной потолок обвалился в новом перинатальный центре в Южно-Сахалинске, открытом менее месяца назад, подтвердила пресс-служба минздрава Сахалинской области.
В четверг глава регионального отделения Общероссийского народного фронта Кирилл Кобяков сообщил в Facebook, что несколько дней назад во время инспекционной поездки активистов ОНФ в перинатальный центр на него с потолка упал оголённый провод под напряжением.
"В региональном перинатальном центре произошло частичное обрушение потолочных панелей подвесной конструкции потолка в ординаторской, при этом никто не пострадал", — говорится в сообщении.
По информации министерства, уже в ходе эксплуатации здания, в рамках гарантийного обслуживания, подрядчик провёл дополнительную проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации. Для доступа к системам крепления потолочных конструкций были частично сняты, что и привело к обрушению.
"Все недостатки были устранены оперативно, в тот же день. Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к ООО "Остов" — подрядчику строительства", — сообщили в минздраве.
После инцидента там провели полное обследование всех потолочных креплений. В региональном министерстве сообщают, что в ходе обследования проблем с потолочными конструкциями выявлено не было.
Областной перинатальный центр был открыт в апреле, его общая площадь 32 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства составила 4 миллиарда рублей.
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