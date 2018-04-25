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Россиянка пострадала в Канаде от «убийцы на грузовике»
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Гражданка России пострадала во время наезда машины на пешеходов в Торонто 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Гражданка России получила ранения во время наезда фургона на пешеходов в канадском Торонто в понедельник. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в российском посольстве в Оттаве.
"В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая также и канадское гражданство. Это Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, ветеран труда", — сказал дипломат.
По его словам, пожилая женщина "получила травмы от удара по касательной и от падения на землю".
"Ей была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее состояние стабильное, родственники рассчитывают на скорую выписку и выражают благодарность медицинскому персоналу больницы", — отметил собеседник агентства.
В посольстве добавили, что сотрудники генерального консульства РФ в Торонто находятся на постоянной связи с сыном пострадавшей.
ЧП произошло в понедельник в 13:26 по местному времени (20:26 мск) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Алек Минассиан, проживающий в Ричмонд-Хилле — северном пригороде Торонто. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.
Как сообщила в среду журналистам премьер-министр провинции Онтарио Кейтлин Уинн, полиция пока не будет публиковать весь список погибших и разглашать какие-то другие детали.
Ранее ряд СМИ сообщили, что среди жертв есть один гражданин Иордании и два гражданина Южной Кореи. Телеканал CTVв среду сообщил, что идентифицированы пятеро погибших — 70-летний иорданец, 80-летняя пенсионерка, мужчина, женщина и молодая девушка — все граждане Канады.
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