Россиянка пострадала в Канаде от «убийцы на грузовике»

Гражданка России пострадала во время наезда машины на пешеходов в Торонто

Гражданка России получила ранения во время наезда фургона на пешеходов в канадском Торонто в понедельник. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в российском посольстве в Оттаве.

"В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая также и канадское гражданство. Это Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, ветеран труда", — сказал дипломат.

По его словам, пожилая женщина "получила травмы от удара по касательной и от падения на землю".

"Ей была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее состояние стабильное, родственники рассчитывают на скорую выписку и выражают благодарность медицинскому персоналу больницы", — отметил собеседник агентства.

В посольстве добавили, что сотрудники генерального консульства РФ в Торонто находятся на постоянной связи с сыном пострадавшей.

ЧП произошло в понедельник в 13:26 по местному времени (20:26 мск) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Алек Минассиан, проживающий в Ричмонд-Хилле — северном пригороде Торонто. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Как сообщила в среду журналистам премьер-министр провинции Онтарио Кейтлин Уинн, полиция пока не будет публиковать весь список погибших и разглашать какие-то другие детали.