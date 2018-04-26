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Падение вертолета на человека показали на видео
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Падение вертолета на человека в Колумбии показали на видео 

РИА Новости 3 часа назад
Авиаинженер из Колумбии, работавший на месте крушения вертолета, погиб, когда еще один летательный аппарат упал прямо на него, сообщает The Independent.
На появившихся в Сети кадрах падения видно, как вертолет зависает над местом крушения, при этом на обломки упавшего воздушного судна забирается один человек, а другой подает сигнал пилотам, подняв руки вверх.
Внезапно вертолет, находящийся в воздухе, теряет управление и падает прямо на них. По словам представителей местных правоохранительных органов, причиной падения стала техническая неисправность.
Инцидент произошел на юго-востоке страны, его жертвой стал начальник службы технического обслуживания компании Helifly Иван Андрес Лопес Лондоньо. Кроме него, в результате происшествия никто не пострадал.
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