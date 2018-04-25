«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение

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СК назвал причину инцидента с выпавшим из самолёта золотом в Якутске 

RT на русском 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Причиной инцидента с самолётом авиакомпании «Нимбус», из которого в марте при взлёте в аэропорту Якутска выпало несколько тонн золота и серебра в слитках, стали нарушения правил транспортировки грузов. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
«В результате проведённых следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпадением груза на взлётно-посадочную полосу», — говорится в сообщении.
Кроме того, следователи выяснили, что коммерческие перевозки грузов осуществлялись без соответствующей лицензии.
По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа воздушного судна.
Инцидент в аэропорту Якутска «Маган» произошёл 15 марта. При взлёте у грузового самолёта Ан-12 ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Все слитки были найдены и возвращены владельцу.
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