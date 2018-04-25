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Вейп загорелся в руках студентки Зеленограда
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Вейп загорелся в руках студентки Зеленограда, три человека пострадали 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вейп загорелся в руках студентки Политехнического колледжа №50 имени дважды Героя Социалистического Труда Злобина в Зеленограде, три человека получили незначительные травмы, сообщил РИА Новости директор колледжа Андрей Бучкин.
"У нашей студентки за территорией колледжа в руках произошло возгорание вейпа. Она и две ее подруги получили незначительные травмы, угрозы их жизни и здоровью нет", — рассказал Бучкин.
По информации, полученной от медиков, у одной из студенток рана на подбородке, у другой слабый ожог двух пальцев, у третьей — покраснения на лице, уточнил директор.
"В настоящее время мы принимаем дополнительные профилактические меры, в том числе подключены кураторы групп, педагоги-преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача", — пояснил Бучкин.
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