Пес угнал машину и разнес магазин 

Автомобили ещё относительно недавно были предметом роскоши, но теперь, кажется, машинами обзавелись все. В Китае угнать авто попытался пёс, который, вероятно, позавидовал автолюбителям. Видеокамера в магазине мобильных телефон запечатлела, как в витрину въехал грузовик и разбил один из стеллажей. Как выяснилось несколькими секундами позже, управляла взбесившимся грузовиком собака — она начала вертеть головой в машине после ЧП. После появилась информация, что грузовое авто было припарковано перед магазином. Водитель вышел на пару минут из кабины, не заглушив мотор. Своего домашнего питомца он оставил в машине. Собака случайно нажала на педаль газа, привела машину в движение и стала таким образом виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором, к счастью, все отделались лишь испугом.