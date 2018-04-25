Ещё
Пес угнал машину и разнес магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Пес угнал машину и разнес магазин 

Рамблер 4 часа назад
Автомобили ещё относительно недавно были предметом роскоши, но теперь, кажется, машинами обзавелись все. В Китае угнать авто попытался пёс, который, вероятно, позавидовал автолюбителям. Видеокамера в магазине мобильных телефон запечатлела, как в витрину въехал грузовик и разбил один из стеллажей. Как выяснилось несколькими секундами позже, управляла взбесившимся грузовиком собака — она начала вертеть головой в машине после ЧП. После появилась информация, что грузовое авто было припарковано перед магазином. Водитель вышел на пару минут из кабины, не заглушив мотор. Своего домашнего питомца он оставил в машине. Собака случайно нажала на педаль газа, привела машину в движение и стала таким образом виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором, к счастью, все отделались лишь испугом.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах272
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста47
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру323
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта44
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение