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Создателя «Новичка» выписали из больницы
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Ученого, назвавшегося создателем «Новичка», выписали из больницы после ДТП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / sudok1
Врачи больницы в Анапе оказали всю необходимую медицинскую помощь попавшему в ДТП ученому Владимиру Углеву, который в СМИ называл себя одним из разработчиков химического вещества, которое в Великобритании называют "Новичок". Ученого уже выписали из больницы, сообщил РИА "Новости" осведомленный источник.
В среду местное издание "Живая Кубань" сообщило, что 71-летнего ученого сбил автомобиль под Анапой, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. По информации местного СМИ, Углев был госпитализирован с травмой головы и ноги, а вопрос о привлечении водителя к административной ответственности решается в настоящее время. Углев, бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в середине марта в интервью The Bell назвал себя одним из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества. Эти вещества в Британии в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии упоминали под названием "Новичок".
"Факт обращения в медицинское учреждение есть. Углеву оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящий момент он в больнице уже не находится, угрозы здоровью и жизни ученого уже нет", — сказал собеседник РИА Новости.
В свою очередь в МВД Кубани РИА Новости не подтвердили и не опровергли факт произошедшего ДТП.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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