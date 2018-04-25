Застрявшее в ОАЭ российское судно подало сигнал SOS

Экипаж судна "Кристал Ист" обанкротившейся компании "Находка-Портбункер", арестованного в ОАЭ , подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков, сообщил РИА Новости конкурсный управляющий имуществом фирмы.

Танкер "" компании-банкрота "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества. Также сообщалось о долгах по зарплате. Судовладелец из-за банкротства не может найти смену экипажу. В конце марта морякам выплатили долги по зарплате.

"Накануне моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие. Никто не отреагировал. Связались с генконсульством РФ в ОАЭ с просьбой оказать содействие, но получили отказ, поскольку, по словам консула, у него нет полномочий на это. На судно выезжал врач, осмотрел больных. И сейчас мы пытаемся принять какие-то меры", — сказал собеседник.

По его словам, на судне "Кристал Ист" четверо больных. У одного — высокое давление, боли в сердце и проблемы с лёгким, у второго — боли в сердце, у третьего — боли в желудке, четвертый — с повышенным давлением и болями в сердце. Также на другом судне компании "Каролина Винд" один из моряков — с повышенным давлением.

"Когда этот экипаж набирали на работу, то всех ставили в известность о проблемах компании. Но многие моряки — пенсионного или предпенсионного возраста. Тогда выбора у нас не было, мы были вынуждены заменить экипаж", — сказал он.

По словам управляющего, сейчас на судне есть вода и еда. Также привезли дизель-генератор и топливо, чтобы запустить кондиционер. Но это сделано в счет будущих платежей.