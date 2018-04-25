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Тысячи плененных черепах нашли по «жуткому зловонию»
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Тысячи плененных черепах нашли по «жуткому зловонию» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: DREEF Atsimo Atsinanana
В двухэтажном доме на юго-западном побережье Мадагаскара обнаружены 10 тысяч плененных черепах. Об этом сообщает National Geographic.
Полиция, а также сотрудники экологического центра пришли в дом из-за жалоб на невыносимый запах. Оказалось, что абсолютно всю доступную площадь устилали тела животных: они находились в настолько стесненных условиях, что не могли развернуться на месте.
Очевидец рассказал, что в помещении стояло «ошеломляющее зловоние», исходящее от фекалий черепах. Всего удалось вынести 9,8 тысячи изможденных, но живых животных, а также 180 мертвых особей. Среди них встретились и редкие виды.
В рамках спасательной операции сотрудники центра несколько раз возвращались в дом, в общей сложности заполнив черепахами шесть грузовиков.
Владельцев особняка арестовали. Власти подозревают, что черепах планировали продавать, как контрабандный товар. Специалисты отмечают, что злоумышленники либо сбывали мясо черепах на местом рынке, либо продавали коллекционерам из стран юго-восточной Азии или Китая.
Издание отмечает, что на территории Мадагаскара ловля лучистых черепах в лесах находится вне закона. Тем не менее, животные часто становятся жертвами браконьеров из-за уникального узора на панцире.
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