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Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
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«Топили в унитазе»: воспитанник ставропольского приюта пожаловался на издевательства 

Вести.Ru 51 минуту назад
Следователи заинтересовались рассказом воспитанника детского дома "Солнышко" в Ставропольском крае, который поведал об изощренных издевательствах со стороны воспитателей и персонала. Запись была опубликована в соцсетях.
Восьмилетний мальчик посетовал на то, что воспитатели привязывали его к стулу скотчем, опускали головой в унитаз, неоднократно били ногами и заставляли пить лекарства, после которых он спал по трое суток.
"Они мне еще бумажку в рот засовывали", — пожаловался ребенок.
Правоохранители уже выехали в поселок Темижбекский, где располагается приют.
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