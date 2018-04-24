Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ

Победителя олимпиады по химии нашли мертвым после проверки ФСБ

По данным газеты, тело подростка обнаружили у подъезда его дома 23 апреля, в этот день у мальчика был день рождения. До этого он был в школе, где не вызвал подозрений у преподавателей своим поведением. Школьник оставил предсмертную записку, в которой пожаловался на то, что стране не нужны талантливые люди, пишет издание.

По словам педагогов, учащийся не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах по химии. Дома он также проводил лабораторные опыты, которые оканчивались некими взрывами. После жалоб соседей к мальчику пришли сотрудники ФСБ, провели проверку, изъяли телефон и технику и взяли подписку о неразглашении.