Ещё
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победителя олимпиады по химии нашли мертвым после проверки ФСБ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Московской области найдено тело 17-летного победителя столичной олимпиады по химии. Школьник погиб после проверки ФСБ, сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, тело подростка обнаружили у подъезда его дома 23 апреля, в этот день у мальчика был день рождения. До этого он был в школе, где не вызвал подозрений у преподавателей своим поведением. Школьник оставил предсмертную записку, в которой пожаловался на то, что стране не нужны талантливые люди, пишет издание.
По словам педагогов, учащийся не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах по химии. Дома он также проводил лабораторные опыты, которые оканчивались некими взрывами. После жалоб соседей к мальчику пришли сотрудники ФСБ, провели проверку, изъяли телефон и технику и взяли подписку о неразглашении.
В марте стало известно, что семья вундеркинда Марка Вишни переехала жить в США, чтобы ребенок почувствовал себя нужным. Сам мальчик признавался, что его больше привлекает подход к образованию в Финляндии, Швеции, Европе, Америке.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии104  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»188
Совет Европы пригрозил наказать Россию91
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву28
В московском метро произошло ЧП8
Газпром готов построить «Северный поток-3»271
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение