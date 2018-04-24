Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку 

Жительница Китая пострадала от собаки. Нет, пёс не накинулся на неё и не покусал, животное упало на женщину, сломав ей шею. Чрезвычайное происшествие запечатлели камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка неспешно передвигается по улице, но внезапно на неё сверху что-то падает. Это оказалась собака, которая быстро поднялась на лапы и убежала. К упавшей женщине поспешили прохожие. Выяснилось, что от сильного удара по голове она потеряла сознание. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей травму шеи и сотрясение мозга и отправили её в госпиталь. В настоящий момент полицейские ведут расследование и пытаются разыскать владельца «летающей» собаки.