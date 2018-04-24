Коллеги рассказали о работе задержанного «доверенного лица» Путина

По ее словам, Одновол, которую на Украине подозревают в госизмене, была активисткой «Волонтеров Победы» и «доброй хорошей девушкой».

«Это просто какой-то беспредел», — прокомментировала она действия украинских властей.

Также Амельченкова отметила, что Одновол руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина и выстроила работу «Волонтеров Победы» по сохранению истории Крыма и гражданско-патриотическому воспитанию на полуострове. Обвинения же в государственной измене против Одновол лидер движения назвала «бредом».

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании жительницы Крыма, которая в качестве «доверенного лица» Владимира Путина собирала за него подписи перед президентскими выборами. Генпрокурор назвал деятельность крымчанки «подрывной» и угрожающей территориальной целостности Украины.

Задержание «гражданки Украины» произошло на контрольном пункте въезда — выезда «Чонгар» в рамках уголовного дела по статье «Госизмена».