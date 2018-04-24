Коллеги рассказали о работе задержанного «доверенного лица» Путина 

Задержанная на Украине активистка Елена Одновол не была доверенным лицом президента России Владимира Путина. Об этом газете «Взгляд» рассказала лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
По ее словам, Одновол, которую на Украине подозревают в госизмене, была активисткой «Волонтеров Победы» и «доброй хорошей девушкой».
«Это просто какой-то беспредел», — прокомментировала она действия украинских властей.
Также Амельченкова отметила, что Одновол руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина и выстроила работу «Волонтеров Победы» по сохранению истории Крыма и гражданско-патриотическому воспитанию на полуострове. Обвинения же в государственной измене против Одновол лидер движения назвала «бредом».
Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании жительницы Крыма, которая в качестве «доверенного лица» Владимира Путина собирала за него подписи перед президентскими выборами. Генпрокурор назвал деятельность крымчанки «подрывной» и угрожающей территориальной целостности Украины.
Задержание «гражданки Украины» произошло на контрольном пункте въезда — выезда «Чонгар» в рамках уголовного дела по статье «Госизмена».