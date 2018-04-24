Ещё
Коллеги рассказали о работе задержанного «доверенного лица» Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллеги рассказали о работе задержанного «доверенного лица» Путина 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: ВКонтакте
Задержанная на Украине активистка Елена Одновол не была доверенным лицом президента России Владимира Путина. Об этом газете «Взгляд» рассказала лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
По ее словам, Одновол, которую на Украине подозревают в госизмене, была активисткой «Волонтеров Победы» и «доброй хорошей девушкой».
«Это просто какой-то беспредел», — прокомментировала она действия украинских властей.
Также Амельченкова отметила, что Одновол руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина и выстроила работу «Волонтеров Победы» по сохранению истории Крыма и гражданско-патриотическому воспитанию на полуострове. Обвинения же в государственной измене против Одновол лидер движения назвала «бредом».
Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании жительницы Крыма, которая в качестве «доверенного лица» Владимира Путина собирала за него подписи перед президентскими выборами. Генпрокурор назвал деятельность крымчанки «подрывной» и угрожающей территориальной целостности Украины.
Задержание «гражданки Украины» произошло на контрольном пункте въезда — выезда «Чонгар» в рамках уголовного дела по статье «Госизмена».
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины277
Шойгу выдвинул обвинение США91
Что Россия проиграла в Армении131
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Кремль готовит суперманевр509
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение