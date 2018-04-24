В Подмосковье избили создателя ГЛОНАСС

Московской области избили и ограбили гендиректора «Российской корпорации средств связи — ПС» Сергея Нагибина. Об этом сообщает Mash.

Mash называет Нагибина «одним из создателей платежной системы МИР и ГЛОНАСС».

По данным канала, на мужчину напали, когда он выезжал на машине из посёлка Лызлово. Его автомобилю не давали проехать, Нагибин вышел, после чего на него набросились несколько молодых людей, силой усадили в машину и начали бить.

Грабители отправились на ближайшую заправку, чтобы снять деньги в банкомате, но на карточке Нагибина средств не оказалось. Тогда преступники поехали к нему домой, где потребовали открыть сейф, который в итоге оказался пустым. Преступники приказали Нагибину продать квартиру и отдать им десять миллионов рублей через две недели.

После того, как они уехали, мужчина обратился к врачам, которые зафиксировали у него гематомы, ушибы и порезы. В больнице он вызвал полицию.

Полицейские задержали преступников по горячим следам. Сейчас нападавшие находятся в СИЗО

По данным Mash, они продолжают писать Нагибину сообщения с угрозами.