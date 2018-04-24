Ещё
В Подмосковье избили создателя ГЛОНАСС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье избили создателя ГЛОНАСС 

Рамблер 46 минут назад
Фото: ТАСС
В Московской области избили и ограбили гендиректора «Российской корпорации средств связи — ПС» Сергея Нагибина. Об этом сообщает Mash.
Mash называет Нагибина «одним из создателей платежной системы МИР и ГЛОНАСС».
По данным канала, на мужчину напали, когда он выезжал на машине из посёлка Лызлово. Его автомобилю не давали проехать, Нагибин вышел, после чего на него набросились несколько молодых людей, силой усадили в машину и начали бить.
Грабители отправились на ближайшую заправку, чтобы снять деньги в банкомате, но на карточке Нагибина средств не оказалось. Тогда преступники поехали к нему домой, где потребовали открыть сейф, который в итоге оказался пустым. Преступники приказали Нагибину продать квартиру и отдать им десять миллионов рублей через две недели.
После того, как они уехали, мужчина обратился к врачам, которые зафиксировали у него гематомы, ушибы и порезы. В больнице он вызвал полицию.
Полицейские задержали преступников по горячим следам. Сейчас нападавшие находятся в СИЗО.
По данным Mash, они продолжают писать Нагибину сообщения с угрозами.
Комментарии21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины277
Шойгу выдвинул обвинение США91
Что Россия проиграла в Армении131
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Кремль готовит суперманевр509
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение