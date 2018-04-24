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Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
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Стали известны сроки перевоза Улюкаева в колонию 

РИА Новости 1 час назад
Бывшего министра Алексея Улюкаева, приговоренного к восьмилетнему сроку заключения, могут этапировать в колонию уже на следующей неделе, до начала майских праздников, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.
"Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время. Фактически уже на следующей неделе. Это в интересах ФСИН. Да и держать его в СИЗО на данный момент не целесообразно. Апелляция уже закончилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в СИЗО, и поэтому уже наверняка начат процесс подготовки его к этапированию", — рассказал Мельников.
Он отметил, что вполне вероятно для дальнейших судебных действий Улюкаева вряд ли будут возить обратно в Москву. Скорее всего, его будут соединять посредством видеосвязи, чтобы экономить время и деньги налогоплательщиков.
"Это сейчас общепринятая норма, и поэтому вряд ли его будут возить туда-сюда просто, чтобы еще раз допросить в суде", — добавил правозащитник.
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