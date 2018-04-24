Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию

Стали известны сроки перевоза Улюкаева в колонию

Мосгорсуд 12 апреля подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Экс-министр имеет право занимать должности в муниципальных образованиях и госорганах, но не может осуществлять функции представителя власти, отметили в суде.

"Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время. Фактически уже на следующей неделе. Это в интересах ФСИН. Да и держать его в СИЗО на данный момент не целесообразно. Апелляция уже закончилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в СИЗО, и поэтому уже наверняка начат процесс подготовки его к этапированию", — рассказал Мельников.

Он отметил, что вполне вероятно для дальнейших судебных действий Улюкаева вряд ли будут возить обратно в Москву. Скорее всего, его будут соединять посредством видеосвязи, чтобы экономить время и деньги налогоплательщиков.

"Это сейчас общепринятая норма, и поэтому вряд ли его будут возить туда-сюда просто, чтобы еще раз допросить в суде", — добавил правозащитник.