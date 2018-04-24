В Москве оштрафовали съевшего дело адвоката

Адвокат съел материалы дела и угодил в лечебницу

Москве оштрафовали и отправили лечиться от наркомании адвоката, который съел материалы дела. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Кунцевского суда.

Ранее юрист Максим Бушин пришел в мировой суд, запросил материалы административного дела против своей клиентки для ознакомления и съел два документа, а именно чек алкотестера и протокол направления на медосвидетельствование.

Бушин полностью признал вину в воспрепятствовании осуществлению правосудия и был приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рублей, принудительному лечению от наркомании и последующей медицинской реабилитации.