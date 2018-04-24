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В Москве оштрафовали съевшего дело адвоката
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Адвокат съел материалы дела и угодил в лечебницу 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Москве оштрафовали и отправили лечиться от наркомании адвоката, который съел материалы дела. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Кунцевского суда.
Ранее юрист Максим Бушин пришел в мировой суд, запросил материалы административного дела против своей клиентки для ознакомления и съел два документа, а именно чек алкотестера и протокол направления на медосвидетельствование.
Бушин полностью признал вину в воспрепятствовании осуществлению правосудия и был приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рублей, принудительному лечению от наркомании и последующей медицинской реабилитации.
 Ещё 2 источника 
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