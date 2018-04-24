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В ДНР сообщили об обстрелах
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В ДНР сообщили о 25 нарушениях перемирия силовиками за сутки 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 25 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, силовики выпустили почти 190 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 635 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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