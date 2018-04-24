В Турции 39 человек стали жертвами землетрясения

Число пострадавших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 39

Фото: AP Photo / IHA

Число пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 39, сообщил глава Минздрава страны Ахмет Демирджан. "Пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu. Magnitude 5.1 earthquake strikes southeastern Turkey https://t.co/1AS95rmIwF pic.twitter.com/XCDraSgPEf— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 24 апреля 2018 г. Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло рано утром во вторник в районе Самсат провинции Адыяман . Очаг находился на глубине семь километров. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Сначала пострадавшими числились 13 человек с легкими ранениями.