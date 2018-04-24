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В Турции 39 человек стали жертвами землетрясения
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Число пострадавших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 39 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / IHA
Число пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 39, сообщил глава Минздрава страны Ахмет Демирджан.
"Пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu.
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло рано утром во вторник в районе Самсат провинции Адыяман. Очаг находился на глубине семь километров. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Сначала пострадавшими числились 13 человек с легкими ранениями.
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