ЦБ проверил Росгосстрах без МВД

ЦБ не предоставил материалы проверок «Росгосстраха» в МВД, но проинформировал ведомство

"Банк России проинформировал МВД России о проведении проверок ПАО СК "Росгосстрах". Вместе с тем материалы о проведенных проверках в МВД России предоставлены не были", — говорится в ответе МВД на соотвествующий запрос ТАСС.

10 апреля зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщал, что Центробанк готов предоставить МВД материалы для проведения параллельной проверки действий прежнего менеджмента "Росгосстраха". В 2017 году "Росгосстрах" перешел от своего основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка "ФК Открытие" и в августе 2017 в составе группы банка попал в периметр санации, проводимой ЦБ. В компании сменилась команда топ-менеджеров.

Лефортовский суд Москвы 19 апреля арестовал по делу о растрате Сергея Хачатурова — брата Данила Хачатурова. В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар "РГС холдинга", который тогда владел 52% "Росгосстраха" Данил Хачатуров процессуального статуса по этому делу не имеет.

ФСБ провела следственные действия в центральном офисе "Росгосстрах Жизнь" (в отличие от "Росгосстраха" осталась под контролем Хачатурова) на Кадашевской набережной. В компании сообщили, что следственные действия не связаны с ее деятельностью.

В самом "Росгосстрахе" арест Хачатурова не комментируют. При этом в компании отметили, продолжают отстаивать позиции в Арбитражном суде города Москвы, куда подано несколько исков против бывших топ-менеджеров компании. Иски касаются сделок, в которых новое руководство компании, пришедшее после Хачатурова, усмотрело признаки вывода активов, что нанесло "Росгосстраху" существенный ущерб. Сейчас готовится еще ряд исков, сообщили в компании.