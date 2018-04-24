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Жителя Башкирии оштрафовали за дебош в самолёте
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Жителя Башкирии оштрафовали на 300 тысяч рублей за хулиганство в самолёте 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Башкирии вынесли приговор жителю Стерлитамака, снятому в ноябре 2017 года с рейса Уфа — Пхукет, сообщает «Реальное время». За хулиганство в самолёте он наказан штрафом в размере 300 тыс. рублей.
Приволжская транспортная прокуратура планирует проконтролировать, чтобы осуждённый оказался в «чёрном списке» граждан с ограниченными правами пользования воздушным транспортом.
Соответствующий список может появиться в России в июне 2018 года.
Уфимский райсуд установил, что обвиняемый находился на борту в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. Его сняли с рейса, и самолёт вылетел в пункт назначения без него.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале возбудили уголовное дело против туриста, который 19 февраля устроил дебош в самолёте, летевшем из Екатеринбурга на Пхукет.
RT на русском: последние новости
В Петербурге скончался российский учёный-математик Геннадий Леонов Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта Трюдо выразил поддержку пострадавшим в инциденте в Торонто
 Ещё 5 источников 
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