Жителя Башкирии оштрафовали за дебош в самолёте

Жителя Башкирии оштрафовали на 300 тысяч рублей за хулиганство в самолёте

Башкирии вынесли приговор жителю Стерлитамака , снятому в ноябре 2017 года с рейса Уфа Пхукет , сообщает «Реальное время». За хулиганство в самолёте он наказан штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приволжская транспортная прокуратура планирует проконтролировать, чтобы осуждённый оказался в «чёрном списке» граждан с ограниченными правами пользования воздушным транспортом.

Соответствующий список может появиться в России в июне 2018 года.

Уфимский райсуд установил, что обвиняемый находился на борту в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. Его сняли с рейса, и самолёт вылетел в пункт назначения без него.