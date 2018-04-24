Ещё
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина инцидента в Торонто 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Zou Zheng ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Полиция Торонто установила личность водителя, который был за рулем микроавтобуса, наехавшего на пешеходов.
Следствие считает терроризм наиболее вероятной версией наезда на пешеходов в канадском Торонто, где в понедельник автомобиль наехал на людей, в результате чего погибли девять и пострадали 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спецслужбы США.
ТК «Звезда»: последние новости
У пассажирского лайнера вылетел иллюминатор во время турбулентности: видео из салона Теракт рассматривается как версия наезда на пешеходов в Торонто - Reuters Из-за мощного урагана в аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»592
В России рассказали о ненужности в космосе119
Россия поставила США серьезное условие293
Россию ждут новые санкции16
Климкин сделал грубую ошибку65
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение