Раскрыта причина инцидента в Торонто

Полиция Торонто установила личность водителя, который был за рулем микроавтобуса, наехавшего на пешеходов.
Следствие считает терроризм наиболее вероятной версией наезда на пешеходов в канадском Торонто, где в понедельник автомобиль наехал на людей, в результате чего погибли девять и пострадали 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спецслужбы США.
JUST IN: Terrorism is the leading theory about motive for Toronto van attack, says U. S. security source pic.twitter.com/p72UiNt8k7— Reuters World (@ReutersWorld) 23 апреля 2018 г.