Раскрыта причина инцидента в Торонто

Названа причина инцидента в Торонто

Полиция Торонто установила личность водителя, который был за рулем микроавтобуса, наехавшего на пешеходов.

Следствие считает терроризм наиболее вероятной версией наезда на пешеходов в канадском Торонто, где в понедельник автомобиль наехал на людей, в результате чего погибли девять и пострадали 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спецслужбы США.