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Водитель фургона-убийцы оказался женоненавистником
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Водитель фургона-убийцы в Торонто оказался женоненавистником 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Алик Минасян, который в понедельник совершил наезд на пешеходов на главной улице канадского Торонто, убив 10 и ранив 15 человек, оказался женоненавистником.
Выехав на фургоне на тротуар оживленной Янг-стрит, он в первую очередь старался наехать на женщин. Это выяснилось в ходе допроса злоумышленника.
"Справедливости ради стоит сказать, что жертвы — в основном женщины", — сказал на пресс-конференции следователь Грэхем Гибсон.
Возраст жертв колеблется от 20 до 80 лет. Среди погибших — двое южнокорейцев и один из руководителей местной крупной инвестиционной компании, который вышел из офиса на обед.
"Прежде чем он вехал в толпу, предполагаемый убийца, Алик Минасян, опубликовал загадочное сообщение на Facebook", — сказал Гибсон.
Американская социальная сеть сообщила AFP, что "немедленно очистила учетную запись подозреваемого в Facebook".
В ней идет речь о некоем восстании, а также упоминается имя Элиота Роджера, который в 2014 году убил шесть человек и ранил семерых в студенческом кампусе Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Между тем несколько канадских СМИ опубликовали скриншот сообщения о том, что "восстание + incel + уже началось". Термин "incel" применяется в отношении людей, относящихся с определенным презрением к женщинам и страдающих от сексуальной неудовлетворенности.
Это дало повод следствию говорить о том, что у Минасяна действительно есть проблемы с психикой и его действия были во многом обусловлены психическим расстройством.
25-летний Алик Минасян появился во вторник утром в небольшом здании суда в районе Норт-Йорка в Торонто, где прокурор Джо Каллаган предъявил ему 10 пунктов обвинений в преднамеренном убийстве.
Закованный в наручники, с бритой головой и одетый в белый костюм, тучный Минасян также был обвинен в попытках убийства и нанесении серьезных травм.
Между тем стали известны подробности о личности злоумышленника. Его знакомые описывают этого канадца с армянскими корнями как очень упрямого человека, которого было трудно в чем-то переубедить. Живя в Ричмонд-Хилле, в северном пригороде Торонто, Минасян был студентом в колледже Сенека с 2011 года. Он пошел по контракту на службу в ряды канадской армии в 2017 году, но после двух недель отказался от военной подготовки. Он страдал от обсессивно-компульсивного расстройства (OCD), держался вдалеке от студенческих групп и в столовой всегда обедал один, признались его сокурсники. Ари Блафф, один из этих студентов, сказал телевидению CBC, что поведение Минасяна "обычно было довольно странным (…), но за ним никогда не было замечено что-то насильственное".
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