В США задержали «голого стрелка» из Теннесси

Полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который 22 апреля в обнаженном виде открыл огонь у кафе. Об этом сообщается в твиттере правоохранительных органов.

" [Подозреваемый в убийстве] Тревис Рейнкинг был задержан несколько минут назад", — написали полицейские в твиттере.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 4 человека, еще двое получили ранения.