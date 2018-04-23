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В США задержали «голого стрелка» из Теннесси
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В США задержали «голого стрелка» из Теннесси 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Carlo Allegri/Reuters
Полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала мужчину, который 22 апреля в обнаженном виде открыл огонь у кафе. Об этом сообщается в твиттере правоохранительных органов.
" [Подозреваемый в убийстве] Тревис Рейнкинг был задержан несколько минут назад", — написали полицейские в твиттере.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 4 человека, еще двое получили ранения.
Также ранее телеканал NBC сообщал, что стрелявший в Теннеси пытался встретиться с Трампом. По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома. В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием.
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