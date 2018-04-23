Крокодил съел школьника на глазах брата

В индийском штате Одиша (Орисса) в результате нападения крокодила погиб 14-летний школьник. Об этом сообщает The New Indian Express.

Рептилия схватила подростка, когда тот купался с братом в реке, расположенной недалеко от национального парка Бхитарканика. По словам очевидца, крокодил внезапно всплыл на мелководье, где вода доставала только до колена, вцепился в мальчика и потащил его на глубину.

Люди, оказавшиеся у реки в момент нападения, бросились на помощь, но ничего не смогли поделать. Спасательная операция, начатая экстренными службами, также не принесла результатов. Останки подростка пока не нашли. Ожидается, что после завершения расследования родственники погибшего получат компенсацию величиной 300 тысяч рупий (300 тысяч рублей).

Местные жители утверждают, что в окрестностях Бхитарканики крокодилы каждый год убивают и калечат от шести до десяти человек. «О большинстве нападений не сообщают. Люди просто исчезают», — цитирует издание слова жителя близлежащего города.

KalingaTV News Network сообщает, что жители деревни винят в гибели мальчика власти, которые так и не возвели ограду от крокодилов вокруг гхатов — каменных сооружений на берегу, где последователи индуизма устраивают ритуальные омовения и кремируют умерших.

Департамент лесов и дикой природы штата возразил, что 45 гхатов уже огорожены. «И мы предупреждали, что не следует заходить в воду недалеко от гхатов за пределами огороженных областей», — говорит представитель ведомства.

Национальный парк Бхитарканика, созданный в 1965 году, населен гребнистыми крокодилами, тигровыми питонами, ибисами и змеешейками. В 2014 году там вылупилось из яиц около 3 тысяч крокодилов. По данным The New Indian Express, сейчас в окрестных водоемах обитает около 1700 крокодилов.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.