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Число жертв урагана в Москве увеличилось
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Число жертв урагана в Москве увеличилось
Число жертв урагана в Москве увеличилось

Число жертв урагана в Москве увеличилось 

Рамблер 19 минут назад
Фото: ТАСС
В Москве умер еще один пострадавший от урагана, который прошел над столицей 21 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника агентства, мужчина скончался в одной из больниц Москвы от последствий травм, которые получил во время урагана. В медучреждение он был доставлен уже в тяжелом состоянии, а врачи не смогли его спасти.
Также источник отметил, что в больницах города по-прежнему находятся 11 пострадавших от разгула стихии, который наблюдался в российской столице в минувшую субботу.
Ранее стало известно о гибели в результате непогоды в московском регионе 36-летнего мужчины. По информации подмосковного управления Следственного комитета, в Мытищинском районе сильный порыв ветра снес строительную бытовку, которая упала на проходившего мимо человека.
Кроме того, известно, что во время урагана в Москве сильный ветер снес на проходивших мимо людей металлическую конструкцию, которая прикрывает мусорные баки. Одной из пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которая позднее скончалась в больнице от полученных травм.
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