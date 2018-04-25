Число жертв урагана в Москве увеличилось

Москве умер еще один пострадавший от урагана, который прошел над столицей 21 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, мужчина скончался в одной из больниц Москвы от последствий травм, которые получил во время урагана. В медучреждение он был доставлен уже в тяжелом состоянии, а врачи не смогли его спасти.

Также источник отметил, что в больницах города по-прежнему находятся 11 пострадавших от разгула стихии, который наблюдался в российской столице в минувшую субботу.

Ранее стало известно о гибели в результате непогоды в московском регионе 36-летнего мужчины. По информации подмосковного управления Следственного комитета, в Мытищинском районе сильный порыв ветра снес строительную бытовку, которая упала на проходившего мимо человека.

Кроме того, известно, что во время урагана в Москве сильный ветер снес на проходивших мимо людей металлическую конструкцию, которая прикрывает мусорные баки. Одной из пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которая позднее скончалась в больнице от полученных травм.