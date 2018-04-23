Буксировщик въехал в самолет в Домодедово

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» столкнулся с буксировщиком в московском аэропорту «Домодедово» . Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Сегодня, 23 апреля, в аэропорту «Домодедово» при подготовке к вылету рейса 6В-765 Москва — Саратов (а/к «Саратовские авиалинии») буксировщик аэропорта «Домодедово» допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна», — говорится в сообщении.

Предварительный осмотр показал, что повреждения от столкновения имеются только на лакокрасочном покрытии воздушного судна, однако рейс отложили на три часа, чтобы технические специалисты и контролирующие органы могли убедиться, что других повреждений у лайнера нет.