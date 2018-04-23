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Раскрыты подробности смерти Avicii
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Раскрыты подробности смерти диджея Avicii 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Kevin Winter / Getty Images
Правоохранительные органы Омана исключили версию о насильственной смерти шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii. Об этом свидетельствуют результаты аутопсии, пишет CNN.
Отмечается, что Берглинг прилетел в столицу Омана, Маскат, на отдых. Его родственники прибыли в страну за телом диджея.
Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не раскрывается.
Как сообщает TMZ, за день до кончины Avicii видели на яхте с несколькими мужчинами. Он держал в руке стакан с напитком, однако не ясно, был ли тот алкогольным.
О кончине Берглинга стало известно 20 апреля. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.
Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире. В 2016-м Берглинг приостановил концертную деятельность из-за панкреатита. В августе 2017-го он заявил фанатам, что работает над новым альбомом.
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