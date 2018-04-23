Раскрыты подробности смерти Avicii

Раскрыты подробности смерти диджея Avicii

Правоохранительные органы Омана исключили версию о насильственной смерти шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii. Об этом свидетельствуют результаты аутопсии, пишет CNN

Отмечается, что Берглинг прилетел в столицу Омана, Маскат , на отдых. Его родственники прибыли в страну за телом диджея.

Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не раскрывается.

Как сообщает TMZ, за день до кончины Avicii видели на яхте с несколькими мужчинами. Он держал в руке стакан с напитком, однако не ясно, был ли тот алкогольным.

О кончине Берглинга стало известно 20 апреля. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.