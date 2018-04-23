Подсчитан ущерб от урагана в Москве

Московские чиновники подсчитали, что 21 апреля ураган повалил в городе 1200 деревьев. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

К вечеру 22 апреля рабочие вывезли на утилизацию все поваленные деревья. По данным Telegram-канала Mash, сильным ветром также сорвало крыши с 41 дома, повреждения получил 131 автомобиль, упали более 30 рекламных щитов, были сломаны 11 мачт освещения.

По информации Mash, жертвами урагана стали два человека. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о девочке, погибшей в больнице. Вторым погибшим называли мужчину, которого придавило насмерть опрокинувшимся строительным вагончиком.

В больницах находятся 16 пострадавших.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ , из-за урагана, который прошел в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в 1319 населенных пунктах были проблемы с электроснабжением. По данным спасателей, ветер повалил более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, 177 машин были повреждены, разрушения получили кровли 59 жилых домов и еще пяти объектов. В МЧС отметили, что порывы ветра 21 апреля достигали 25 метров в секунду.