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Подсчитан ущерб от урагана в Москве
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Подсчитан ущерб от урагана в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московские чиновники подсчитали, что 21 апреля ураган повалил в городе 1200 деревьев. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.
К вечеру 22 апреля рабочие вывезли на утилизацию все поваленные деревья. По данным Telegram-канала Mash, сильным ветром также сорвало крыши с 41 дома, повреждения получил 131 автомобиль, упали более 30 рекламных щитов, были сломаны 11 мачт освещения.
По информации Mash, жертвами урагана стали два человека. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о девочке, погибшей в больнице. Вторым погибшим называли мужчину, которого придавило насмерть опрокинувшимся строительным вагончиком.
В больницах находятся 16 пострадавших.
Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ, из-за урагана, который прошел в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в 1319 населенных пунктах были проблемы с электроснабжением. По данным спасателей, ветер повалил более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, 177 машин были повреждены, разрушения получили кровли 59 жилых домов и еще пяти объектов. В МЧС отметили, что порывы ветра 21 апреля достигали 25 метров в секунду.
В субботу, 21 апреля, в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, похолодания и мокрого снега. В пресс-службе городского департамента здравоохранения ТАСС рассказали, что в ураган в столице пострадали 17 человек, 14 из них (11 взрослых и трое детей) обратились за медицинской помощью.
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