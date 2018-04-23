Смерть от урагана попала на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела гибель ребенка во время московского урагана. Видео опубликовал паблик «Экстренный вызов 112» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сильный ветер сносит на проходящих мимо людей металлическую конструкцию, которая прикрывает мусорные баки.

По информации паблика, одной из пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которая позднее скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее стало известно о гибели в результате непогоды в московском регионе 36-летнего мужчины. По информации подмосковного управления Следственного комитета, в Мытищинском районе порывом ветра была снесена строительная бытовка, которая упала на проходившего мимо человека.