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Смерть от урагана попала на видео
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Смерть от урагана попала на видео 

Рамблер 3 часа назад
Камера видеонаблюдения запечатлела гибель ребенка во время московского урагана. Видео опубликовал паблик «Экстренный вызов 112» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как сильный ветер сносит на проходящих мимо людей металлическую конструкцию, которая прикрывает мусорные баки.
По информации паблика, одной из пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которая позднее скончалась в больнице от полученных травм.
Ранее стало известно о гибели в результате непогоды в московском регионе 36-летнего мужчины. По информации подмосковного управления Следственного комитета, в Мытищинском районе порывом ветра была снесена строительная бытовка, которая упала на проходившего мимо человека.
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