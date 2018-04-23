Медведь напал на человека в Пермском крае

В Пермском крае мужчина выжил после нападения медведя в лесу

Медведь напал на местного жителя во время промысла в лесу Кудымкарского района Пермского края , мужчина с травмами доставлен в больницу, рассказал РИА Новости заместитель главы Верх-Иньвенского сельского поселения Сергей Томилин.

Инцидент случился в минувшую среду. Один из жителей села Верх-Иньва отправился в лес на сбор чаги, которую позже он намеревался продать. В походе его сопровождала собака. Неожиданно на их пути появился медведь. Дикое животное бросилось на 58-летнего жителя Пермского края.

"Медведь напал на него, но он смог от него убежать", — рассказал агентству собеседник.

По словам Томилина, с полученными во время схватки с хищником травмами мужчине удалось выбраться из леса. Вероятно, медведь ретировался и не растерзал мужчину из-за собачьего лая — четвероногий питомец спугнул косолапого. Собака сопровождала своего хозяина до выхода на автомобильную дорогу.

"Там его подобрали и отвезли в больницу", — добавил Томилин.