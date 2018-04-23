Ещё
Медведь напал на человека в Пермском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае мужчина выжил после нападения медведя в лесу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Медведь напал на местного жителя во время промысла в лесу Кудымкарского района Пермского края, мужчина с травмами доставлен в больницу, рассказал РИА Новости заместитель главы Верх-Иньвенского сельского поселения Сергей Томилин.
Инцидент случился в минувшую среду. Один из жителей села Верх-Иньва отправился в лес на сбор чаги, которую позже он намеревался продать. В походе его сопровождала собака. Неожиданно на их пути появился медведь. Дикое животное бросилось на 58-летнего жителя Пермского края.
"Медведь напал на него, но он смог от него убежать", — рассказал агентству собеседник.
По словам Томилина, с полученными во время схватки с хищником травмами мужчине удалось выбраться из леса. Вероятно, медведь ретировался и не растерзал мужчину из-за собачьего лая — четвероногий питомец спугнул косолапого. Собака сопровождала своего хозяина до выхода на автомобильную дорогу.
"Там его подобрали и отвезли в больницу", — добавил Томилин.
В министерстве здравоохранения Пермского края агентству сообщили, что на данный момент мужчина с травмами лица находится в окружной больнице в Кудымкаре. По информации врачей, его состояние оценивается как "средней тяжести, но стабильное".
РИА Новости: последние новости
В Нефтеюганске осудили двух хирургов из-за смерти пациентки На острове Мон-Сен-Мишель задержали мужчину, угрожавшего полицейским В Челябинске неизвестный пытался поджечь квартиру, пострадали дети
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение178
У россиян снова попросят денег264
Индия лишила Россию Су-57504
Кейт Миддлтон родила22
«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами6
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение