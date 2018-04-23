Жених Юлии Скрипаль и его мать исчезли

Ранее СМИ сообщали, что квартира в подмосковном Подольске , в которой зарегистрирован Степан Викеев, пустует, а все семейство могло переехать на дачу, скрываясь либо от журналистов, либо от правоохранителей.

Степан Викеев работал в научно-производственном объединении «Институт современных проблем безопасности», которое в качестве генерального директора возглавляла его мать. По некоторым данным, институт мог сотрудничать с ФСБ

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта.