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Жених Юлии Скрипаль и его мать исчезли
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Жених Юлии Скрипаль и его мать исчезли 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Жених отравленной в Великобритании россиянки Юлии Скрипаль исчез, сообщает Daily Mail.
По информации британского таблоида, Степан Викеев и его мать Татьяна исчезли сразу после инцидента в Солсбери, а в данный момент находятся под защитой «агентов Владимира Путина». Daily Mail отмечает, что это «наводит на подозрения» в причастности Викеевых к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее СМИ сообщали, что квартира в подмосковном Подольске, в которой зарегистрирован Степан Викеев, пустует, а все семейство могло переехать на дачу, скрываясь либо от журналистов, либо от правоохранителей.
Степан Викеев работал в научно-производственном объединении «Институт современных проблем безопасности», которое в качестве генерального директора возглавляла его мать. По некоторым данным, институт мог сотрудничать с ФСБ.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта.
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