В квартиру в Челябинске кинули коктейль Молотова

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В Челябинске неизвестный бросил емкость с зажигательной смесью в квартиру 

ТАСС 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в Челябинске, где неизвестный бросил емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже одного из жилых домов, в результате чего пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.
"В результате инцидента ожоги получили два ребенка в возрасте 7 и 10 лет. Взрослые, находившиеся в квартире, потушили пожар. Детям оказана необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в пресс— службе.
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