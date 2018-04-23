В квартиру в Челябинске кинули коктейль Молотова

В Челябинске неизвестный бросил емкость с зажигательной смесью в квартиру

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в Челябинске , где неизвестный бросил емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже одного из жилых домов, в результате чего пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

"В результате инцидента ожоги получили два ребенка в возрасте 7 и 10 лет. Взрослые, находившиеся в квартире, потушили пожар. Детям оказана необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в пресс— службе.