Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57 

Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 57, 119 человек получили ранения, сообщает в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 52 погибших и более 100 раненых.
Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.
Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.
Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.