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Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
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Пассажиры снали на видео вылетевшее во время полета стекло иллюминатора 

Ридус 54 минуты назад
Пассажиры самолета, следовавшего рейсом Амритсар — Нью-Дели, сняли на видео, как во время полета вылетело стекло иллюминатора. Известно, что инцидент произошел еще 19 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Самолёт принадлежал авиакомпании Air India. ЧП случилось во время турбулентности.
Как пишет издание India Today, иллюминатор не выдержал нагрузок, стекло оказалось внутри салона.
Пострадала одна из пассажирок. Ей на голову упал багаж.
В авиакомпании заявили, что самолет находился в зоне турбулентности лайнер примерно 12 минут.
Недавно с лайнером Southwest Airlines произошел похожий инцидент. Во время полета у «Боинга-737» в полете взорвался двигатель, обломками которого разбило иллюминатор и убило пассажира.
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