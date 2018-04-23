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Голый стрелок из США пытался встретиться с Трампом
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СМИ: Устроивший стрельбу в Теннесси ранее пытался встретиться с Трампом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
Мужчина, устроивший стрельбу у кафе Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл, ранее пытался попасть в Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает NBC.
Как указывает телекомпания, Секретная служба задержала его 7 июля 2017 года, когда он пересёк внешний барьер безопасности Белого дома. По данным ведомства, мужчина отказался покидать территорию, так как «он хотел встретиться с президентом».
После этого у него изъяли имеющееся в его распоряжении оружие и отозвали соответствующую лицензию. Однако в итоге огнестрельное оружие вернули отцу мужчины, который и отдал его сыну.
Ранее стало известно, что в американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.
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