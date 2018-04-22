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Составлен фоторобот подозреваемого в отравлении Скрипаля
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Составлен «фоторобот» подозреваемого в отравлении Скрипалей 

Рамблер 14 минут назад
Британская газета The Mirror опубликовала фоторобот подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Издание пишет, что это 54-летний бывший агент ФСБ, работавший под вымышленным именем Михаил Савицкис с позывным «Гордон». Как отмечает издание, этот человек использует также два других псевдонима.
metro.co.uk
Полиция опасается, что он уже вернулся в Россию, и у следователей не будет возможности допросить его. Кроме того, отмечается, что к покушению могла быть причастна команда из шести человек.
Накануне стало известно, что разведывательные службы Великобритании составили список ключевых подозреваемых, участвовавших в нападении в прошлом месяце в Солсбери.
>> СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Они были госпитализированы в бессознательном состоянии, оба уже вышли из критического состояния. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастна Россия.
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