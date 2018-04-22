Составлен фоторобот подозреваемого в отравлении Скрипаля

Составлен «фоторобот» подозреваемого в отравлении Скрипалей

Британская газета The Mirror опубликовала фоторобот подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Издание пишет, что это 54-летний бывший агент ФСБ, работавший под вымышленным именем Михаил Савицкис с позывным «Гордон». Как отмечает издание, этот человек использует также два других псевдонима.

metro.co.uk

Полиция опасается, что он уже вернулся в Россию, и у следователей не будет возможности допросить его. Кроме того, отмечается, что к покушению могла быть причастна команда из шести человек.

Накануне стало известно, что разведывательные службы Великобритании составили список ключевых подозреваемых, участвовавших в нападении в прошлом месяце в Солсбери.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Они были госпитализированы в бессознательном состоянии, оба уже вышли из критического состояния. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастна Россия.