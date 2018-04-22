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Во Франции эвакуировали людей с острова
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Во Франции эвакуировали людей с острова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Matthieu Alexandre
Жандармерия департамента Манш на северо-западе Франции утром в воскресенья выводит людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы сотрудникам правоохранительных органов.
Как передает портал France Info со ссылкой на представителей местных властей, рано утром неизвестный выкрикнул "Я убью полицейского". Информации о том, что побудило его к такому заявлению, а также о том, есть ли у него оружие, к настоящему времени не поступало.
Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.
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