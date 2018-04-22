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В Кабуле произошел второй за день взрыв
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В Кабуле произошел второй за день взрыв 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Rahmat Gul/AP
В Кабуле произошел второй за день взрыв, в результате которого погибли не менее семи человек, сообщает Reuters.
Взрывное устройство сработало у центра регистрации избирателей в провинции Баглан. Еще несколько десятков человек получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".
Ранее сообщалось, что в результате первого взрыва в Кабуле погиб, по последним данным, 31 человек.
Инцидент произошел утром 22 апреля около центра для регистрации избирателей в Кабуле. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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