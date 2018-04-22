В Кабуле произошел второй за день взрыв

Кабуле произошел второй за день взрыв, в результате которого погибли не менее семи человек, сообщает Reuters

Взрывное устройство сработало у центра регистрации избирателей в провинции Баглан . Еще несколько десятков человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате первого взрыва в Кабуле погиб, по последним данным, 31 человек.

Инцидент произошел утром 22 апреля около центра для регистрации избирателей в Кабуле. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.