Самолет экстренно сел на шоссе в США

Самолет совершил экстренную посадку на шоссе в США

Небольшой самолёт совершил аварийную посадку на автомагистрали в американском штате Вашингтон.

Об этом сообщает Koin.

Отмечается, что неизвестная поломка вынудила пилота приземлиться.

В результате инцидента пострадавших нет. Также самолёт не повредил ни одной машины.

Уточняется, что когда самолёт отбуксировали, движение по шоссе возобновилось в обычном режиме.

В мае 2016 года в американском штате Миссисипи легкомоторный самолёт произвёл аварийную посадку на автомобильном шоссе. Пилоту удалось знаками объяснить водителям намерение произвести посадку и убедить их дать ему место.