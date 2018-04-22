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Пьяный эстонец избил украинца из-за спора о России
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В Литве пьяный эстонец избил украинца из-за спора о России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
В Литовском городе Каунас житель Эстонии и гражданин Украины подрались после спора о российско-украинских отношениях, пишет Sputnik Lietuva со ссылкой на Генеральную прокуратуру Литвы.
Издание отмечает, что конфликт произошел в одном из питейных заведений в центре Каунаса в ночь с понедельника на вторник. Мужчины обсуждали действия Украины и ее отношения с Россией. Мнения оппонентов разошлись, и словесная перепалка переросла в драку на улице. Мужчины вышли из бара, после чего эстонец повалил украинца на землю и начал его избивать.
Пострадавшего украинского гражданина доставили в больницу, однако он отделался легкими травмами.
Позже житель Эстонии извинился за произошедшее. Избитый украинец, в свою очередь, заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Помимо этого, гражданин Украины рассказал, что приехал в Литву на заработки несколько дней назад, но после этого инцидента ему захотелось вернуться на родину.
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