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В Пулково вынужденно сел самолет
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Следовавший в Москву самолёт из-за урагана вынужденно сел в аэропорту Пулково 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший из Гянджи в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту Внуково, рейс «Азербайджанских Авиалиний» J2-830 совершил благополучную посадку в Международном Аэропорту Пулково», — говорится в сообщении в Facebook.
В пресс-службе уточнили, что лайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погоды.
Ранее URA.RU сообщало, что в Казани самолёт, выполнявший рейс Москва — Челябинск, экстренно сел из-за смерти пассажира.
RT на русском: последние новости
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