В Пулково вынужденно сел самолет

Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший из Гянджи в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту Внуково, рейс «Азербайджанских Авиалиний» J2-830 совершил благополучную посадку в Международном Аэропорту Пулково», — говорится в сообщении в Facebook.
В пресс-службе уточнили, что лайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погоды.