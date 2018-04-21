В Пулково вынужденно сел самолет

Следовавший в Москву самолёт из-за урагана вынужденно сел в аэропорту Пулково

Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший из Гянджи в Москву , совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге . Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту Внуково, рейс «Азербайджанских Авиалиний» J2-830 совершил благополучную посадку в Международном Аэропорту Пулково», — говорится в сообщении в Facebook.

В пресс-службе уточнили, что лайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погоды.