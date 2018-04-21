Ещё
В Москве рассказали о пострадавших при урагане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Московской области 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пострадавшим из-за ураганного ветра в Подмосковье оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом говорится в сообщении губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Telegram.
«В результате непогоды в Подмосковье пострадали шесть человек, среди них один ребёнок. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медучреждения области, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что СК проводит проверку после гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье.
Также URA.RU сообщало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.
RT на русском: последние новости
ФСБ ликвидировала сторонника ИГ, планировавшего теракты на Ставрополье Telegraph узнала о «серьёзном прорыве» в расследовании по делу Скрипаля Скончался шведский диджей Avicii
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной27
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина138
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США56
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство64
Европа против санкций. Что дальше?132
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение