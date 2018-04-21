«Охотный ряд» проверяют после звонка об угрозе взрыва

Станцию метро «Охотный ряд» в Москве проверяют после звонка об угрозе взрыва

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро "Охотный ряд" Сокольнической линии московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение с угрозой взрыва на станции метро "Охотный ряд", — сказал собеседник агентства.

Для проверки сообщения на место выехали представители всех оперативных служб города. "Ожидают прибытия кинологов для проверки станции и помещений", — сказал собеседник агентства.