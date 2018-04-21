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«Охотный ряд» проверяют после звонка об угрозе взрыва
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Станцию метро «Охотный ряд» в Москве проверяют после звонка об угрозе взрыва 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро "Охотный ряд" Сокольнической линии московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение с угрозой взрыва на станции метро "Охотный ряд", — сказал собеседник агентства.
Для проверки сообщения на место выехали представители всех оперативных служб города. "Ожидают прибытия кинологов для проверки станции и помещений", — сказал собеседник агентства.
Ранее в субботу от неизвестного поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва на всех девяти вокзалах Москвы. Их проверка продолжается.
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