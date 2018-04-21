На майские праздники планировались теракты

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники», — сообщается на сайте НАК.

Начальник УФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении в субботу с 13.30 контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории Дербентского района и в Дербенте.

«В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях города. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы», — говорится в заявлении НАК.

Сообщается, что один сотрудник спецназа получил легкое ранение, потерь среди мирных жителей и стражей правопорядка нет.

Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в субботу сообщалось, что в Дербенте ликвидированы несколько боевиков.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Дербенте и в Дербентском районе Дагестана в воскресенье.