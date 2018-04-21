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На майские праздники планировались теракты
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На майские праздники планировались теракты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации девяти боевиков в ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники», — сообщается на сайте НАК.
Начальник УФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении в субботу с 13.30 контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории Дербентского района и в Дербенте.
«В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях города. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы», — говорится в заявлении НАК.
Сообщается, что один сотрудник спецназа получил легкое ранение, потерь среди мирных жителей и стражей правопорядка нет.
Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее в субботу сообщалось, что в Дербенте ликвидированы несколько боевиков.
Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Дербенте и в Дербентском районе Дагестана в воскресенье.
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