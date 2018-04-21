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Собянин сообщил о семи пострадавших из-за урагана
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Собянин сообщил о семи пострадавших в результате урагана в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь человек, в том числе трое детей, пострадали из-за непогоды в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — написал Собянин в Twitter.
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