Собянин сообщил о семи пострадавших из-за урагана

По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018